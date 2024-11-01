شكرا لقرائتكم خبر عن غزة والضفة.. استشهاد 70 فلسطينيًا في جرائم جديدة للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات وخيام الفلسطينيين، في مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم الخميس، إلى 57 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم الشهداء ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن المنظومة الصحية انهارت قبل عدة أسابيع في شمال القطاع الذي يتعرض لعدوان بري شامل لليوم 27 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. استمرار قصف الاحتلال استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في سلسلة اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة باستشهاد 9 فلسطينيين، وجرح عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف من طائرات الاحتلال على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين تحت ركام المنزلين المدمرين.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد شهداء مخيم نور شمس بمدينة طولكرم إلى 4 شهداء خلال الساعات 24 الماضية، استشهدوا في إطلاق نار وقصف من طائرات مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي.