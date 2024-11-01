شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يراهن على خبرات لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك ، من لاعبى الفريق، بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، بالجولة الأولى من بطولة الدورى.

كما طالبهم بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس، خاصة أن هذه الفنيات ستصنع الفارق مع الفريق وستصب في مصلحته.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي،حسام عبد المجيد،عمر جابر ومحمود بنتايك،خط الوسط: عبد الله السعيد،ناصر ماهر ومحمد شحاتة،خط الهجوم: زيزو،سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.