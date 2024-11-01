شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

تقام غدا الجمعة، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، العبور مع الصيد و دلفى مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع وادى دجلة والأهلى مع سموحة والشمس مع المعادى والزهور مع الزمالك و الطيران مع المقاولون وسبورتنج مع هليوليدو .

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.