الامارات | شباب الأهلي والنصر في صدارة دوري السلة بـ «العلامة الكاملة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريقا السلة في ناديي شباب الأهلي والنصر، شراكتهما في صدارة الترتيب لبطولة الدوري، بتحقيقهما أول من أمس، الانتصار الرابع توالياً، إذ فاز شباب الأهلي على ضيفه البطائح (79-67)، فيما فاز النصر على ضيفه الشارقة بنتيجة (87-85)، لحساب الجولة الرابعة من ذهاب الدور التمهيدي.

كما شهدت الجولة عودة الوصل بانتصار مستحق من صالة مضيفه الجزيرة بواقع (62-59)، وتحقيق الوحدة انتصاره الأول بفوزه على فريق الظفرة بنتيجة (76-74) على صالة نادي بني ياس.

وعزّز شباب الأهلي والنصر مركزهما الأول بالعلامة الكاملة، ورصيد ثماني نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تراجع للمركز الثالث، وتقدّم الوصل إلى المركز الرابع بست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن البطائح والظفرة والوحدة المتشاركين في المركز الخامس، فيما بقي الجزيرة في المركز الثامن والأخير برصيد أربع نقاط.