شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العدوان على لبنان إلى 2865 قتيلًا و13047 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على لبنان

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بدئه في أكتوبر الماضي إلى 2865 شخصًا، وإصابة 13047 آخرين بجروح.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الخميس، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 6 مسعفين، وإصابة 4 آخرين، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 قتيلًا و279 جريحًا.وأضافت أن حصيلة الاعتداءات على المستشفيات بلغت 55 اعتداءً من بينها 36 استهدافًا مباشرًا ما أدى إلى إغلاق 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي في 7 مستشفيات.وأفادت لجنة الطوارئ الحكومية، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11647 اعتداءً.