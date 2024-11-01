شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا: أكثر من 4300 شخص عبروا من لبنان خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، النقيب أول أوليج إجناسيوك، إن أكثر من 4300 شخص دخلوا الأراضى السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المسؤول الروسى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "خلال اليوم الماضي، عبر 4358 شخصاً من لبنان حدود الجمهورية العربية السورية عبر نقاط العريضة والجواسية والدبوسية وجسر القمر وجديدة يابوس".



من ناحية أخرى، نفذ مركز المصالحة الروسى خمس مهمات إنسانية فى محافظات حلب والرقة وإدلب وطرطوس، حيث وزع 980 "طرداً" من المواد الغذائية يبلغ وزنها الإجمالى ما يقرب من 9.7 طن.



وفى سياق منفصل، قال إجناسيوك إن المركز سجل 13 واقعة انتهاك للمجال الجوى السورى من جانب التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.



وأضاف: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 10 انتهاكات للوائح المجال الجوى للجمهورية العربية السورية فى منطقة التنف، من طائرتين مقاتلتين من طراز إف-15 (خمس مرات) وثلاث طائرات مقاتلة من طراز إف-16".



وخلال الفترة ذاتها، سجل المركز أيضًا ثلاثة انتهاكات لبروتوكولات 9 ديسمبر 2019 لتجنب الاشتباك. وكانت الحوادث مرتبطة بتحليق طائرات مسيرة دون تنسيق مع الجانب الروسي، بحسب المسؤول الروسي.