شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعرض المساعدة على إسبانيا لمواجهة الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأردن عرضا إلى إسبانيا لتقديم المساعدة جراء الفيضانات الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر خلاله عن أحر التعازي بضحايا الفيضانات في مملكة إسبانيا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وقال الصفدي - عبر منصة (إكس) الخميس - إنه أكد خلال الاتصال تضامن المملكة مع إسبانيا في مواجهة هذا المصاب، واستعداد الأردن بتوجيه من الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدة ممكنة.