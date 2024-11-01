الأبيض: سقوط 172 شهيدًا من الطواقم الطبية وخروج 8 مستشفيات عن الخدمة منذ بدء العدوان

أكّد وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، أنّ "موقف ​لبنان​ واضح بإعلان استعداده لتنفيذ القرار 1701، لكن هناك مسؤوليّة لدى الجانب الآخر"، مشيرًا إلى أنّ "لم يرشح أي شيء عن تلقّي لبنان نتائج محادثات المبعوثَين الأميركيّين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك في إسرائيل".

وكشف، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "لبنان سجّل منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سقوط 172 شهيدًا من الطّواقم الطّبيّة، وخروج 8 مستشفيات عن الخدمة، ويتمّ استهداف سيّارات وطواقم الإسعاف في جنوب لبنان تحت نظر قوّات الأمم المتّحدة"، مشدّدًا على أنّ "هناك تخاذلًا من قبل المجتمع الدولي، وإسرائيل تحظى بدعم عسكري زيادة على الغطاء السّياسي".

ولفت الأبيض إلى "أنّنا نتلقّى مساعدات عربيّة، ونأمل ألّا يتوسّع الاعتداء الإسرائيلي ويكثر النّزوح"، مركّزًا على أنّ "العدو الإسرائيلي يسعى عبر استهداف المدنيّين، إلى خلق أزمة إنسانيّة تؤدّي لتنازلات سياسيّة".