الاقتصاد

هبوط جماعي.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 08ر378 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 46ر41763 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22ر108 نقطة، أو 9ر1%، ليصل إلى 45ر5705 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر512 نقطة، أو 8ر2% ، ليصل إلى 15ر18095 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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