شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 08ر378 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 46ر41763 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22ر108 نقطة، أو 9ر1%، ليصل إلى 45ر5705 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر512 نقطة، أو 8ر2% ، ليصل إلى 15ر18095 نقطة.