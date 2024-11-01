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الخريجي يبحث تعزيز التعاون مع أمين المنظمة البحرية الدولية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين المملكة العربية والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة للممرات البحرية والتجارية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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