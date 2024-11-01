شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز التعاون مع أمين المنظمة البحرية الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة للممرات البحرية والتجارية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة للممرات البحرية والتجارية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.