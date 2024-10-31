"المرصد السوري": مقتل عنصر من "حزب الله" و5 مدنيين وإصابة 10 بالغارات الإسرائيلية على القصير

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"مقتل 6 مدنيّين، بالإضافة إلى عنصر سوري تابع لـ"حزب الله"، وإصابة 10 أشخاص بينهم 3 مدنيّين والبقيّة مجهولي الهويّة، نتيجة ثلاث ضربات جوّيّة إسرائيليّة استهدفت مدينة القصير ومحيطها؛ وأدّت إلى انفجارات متتالية في بعض المواقع".

وزعم أنّ "الغارة الأولى استهدفت بـ3 صواريخ مستودع أسلحة ومخزن وقود لـ"حزب الله"، في المدينة الصّناعيّة في مدينة القصير. وفي الغارة الثانية، استُهدف موقع في منطقة معبر حوش السيد علي، أمّا الغارة الثّالثة فاستهدفت موقع جسر الدف جنوب مدينة القصير".