أشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، في حديث لـ"LBC"، الى أنه "المهم إذا ذهبنا إلى وقف إطلاق نار هو من سيضمنه وهناك مشكلة ثقة في المنطقة، وهناك نظام إقليمي جديد في المنطقة والسؤال الكبير هو ماذا سيكون دورنا فيه وفرنسا مهتمة جدًا بالوضع اللبناني على كافة الأصعدة أما الإتفاق الأساسي فهو بين أميركا وإيران".
ولفت عربيد، الى أن "لا خلاص بلا وحدة وطنية ونحن في أزمة سياسية عمرها عشرات السنين ويجب إعادة تكوين السلطة"، مؤكداً أن "الجيش سيكون المدخل إلى الحل إذا سيتم تطبيق الـ1701 وغيره فدعمه أساسي".
وتابع "لا أحد ينتصر على الآخر ونحن نريد الإستقرار وأي حل يأخذنا إلى لبنان المستقر هو الأساس".
كانت هذه تفاصيل خبر عربيد: لا أحد ينتصر على الآخر ونحن نريد الإستقرار وأي حل يأخذنا إلى لبنان المستقر هو الأساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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