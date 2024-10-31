"النشرة": قصف مدفعي وجوي لمحيط معتقل الخيام وغارة على مركز "كشافة الرسالة" في خربة سلم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"تعرُّض محيط معتقل الخيام لقصف مدفعي وغارات عنيفة جدًّا من قبل الطّيران الحربي الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ أيضًا غارةً مستهدفًا مركز جمعيّة "كشافة الرّسالة الإسلامية"، بالقرب من النّادي الحسيني لبلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل".

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