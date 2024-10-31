"سرايا القدس"- كتيبة طوباس: استهداف التجهيزات العسكرية وخطوط سيارات المستوطنين في بكعوت

ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة طوباس، أنّ "مقاتلينا في مجموعات طمون تمكّنوا فجر اليوم، من إمطار التّجهيزات العسكريّة وتحرّكات الآليّات العسكريّة وخطوط سيّارات المستوطنين في مستوطنة بكعوت، بزخّات كثيفة من الرّصاص، محقّقين إصابات مباشرة".

وكانت قد أشار "سرايا القدس"، في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا دمّرنا ناقلة جند صهيونيّة بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" -مزروعة مسبقًا- في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة".