لفتت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات المنفّذة منذ صباح اليوم الخميس وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة بعلبك:
دورس- الكيّال:
- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض.
- إخماد حريق منزل وسيّارتين.
دورس- عين بورضاي:
- إخماد حريق مبنى مؤلّف من ثلاث طبقات.
مقنة:
- انتشال جثامين 7 شهداء وسحب 10 جرحى من تحت الأنقاض.
* محافظة البقاع:
سحمر:
- انتشال جثمانَي شهيدَين من الموقع المستهدَف في سحمر، ونقلهما إلى مستشفى سحمر.
- نقل جريحين من سحمر إلى مستشفى سحمر.
- إخماد حريق نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت أحد المباني في بلدة سحمر.
القرعون
- سحب جثمان شهيد إثر مسيّرة إسرائيليّة استهدفته خلال مروره في القرعون على متن درّاجة ناريّة، ونقله إلى مستشفى سحمر.
* محافظة الجنوب:
المنصوري- حاجز العامرية:
- انتشال جثمان شهيد جرّاء تعرّضه لغارة استهدفته وهو على متن درّاجته النّاريّة على حاجز العامرية، ونقله إلى المستشفى.
- الكشف على موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت الحديقة العامّة في مدينة صور، دون تسجيل وقوع إصابات.
المساكن الشّعبيّة:
- إطفاء الحرائق بين الرّكام على مرحلتين، بعد تجدّد الحريق في المكان المستهدَف نفسه.
* محافظة النبطية:
دير الزهراني:
- نقل جثمان شهيد وجريح من دير الزهراني إلى مستشفى النّجدة الشّعبيّة، جرّاء غارة استهدفت سيّارة إسعاف تابعة إلى جمعيّة الرّسالة للإسعاف الصّحي.
- تنفيذ عمليّات بحث وإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت مبنى الهيئة الصّحيّة في بلدة دير الزهراني.
إسعاف:
- نقل جريح من مستشفى النّجدة الشّعبيّة إلى مستشفى النبطية الحكومي.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته منذ الصباح: انتشال 13 شهيدًا و14 جريحًا نتيجة غارات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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