الدفاع المدني أعلن مهماته منذ الصباح: انتشال 13 شهيدًا و14 جريحًا نتيجة غارات مختلفة

لفتت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات المنفّذة منذ صباح اليوم الخميس وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بعلبك:

دورس- الكيّال:

- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض.

- إخماد حريق منزل وسيّارتين.

دورس- عين بورضاي:

- إخماد حريق مبنى مؤلّف من ثلاث طبقات.

مقنة:

- انتشال جثامين 7 شهداء وسحب 10 جرحى من تحت الأنقاض.

* محافظة البقاع:

سحمر:

- انتشال جثمانَي شهيدَين من الموقع المستهدَف في سحمر، ونقلهما إلى مستشفى سحمر.

- نقل جريحين من سحمر إلى مستشفى سحمر.

- إخماد حريق نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت أحد المباني في بلدة سحمر.

القرعون

- سحب جثمان شهيد إثر مسيّرة إسرائيليّة استهدفته خلال مروره في القرعون على متن درّاجة ناريّة، ونقله إلى مستشفى سحمر.

* محافظة الجنوب:

المنصوري- حاجز العامرية:

- انتشال جثمان شهيد جرّاء تعرّضه لغارة استهدفته وهو على متن درّاجته النّاريّة على حاجز العامرية، ونقله إلى المستشفى.

- الكشف على موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت الحديقة العامّة في مدينة صور، دون تسجيل وقوع إصابات.

المساكن الشّعبيّة:

- إطفاء الحرائق بين الرّكام على مرحلتين، بعد تجدّد الحريق في المكان المستهدَف نفسه.

* محافظة النبطية:

دير الزهراني:

- نقل جثمان شهيد وجريح من دير الزهراني إلى مستشفى النّجدة الشّعبيّة، جرّاء غارة استهدفت سيّارة إسعاف تابعة إلى جمعيّة الرّسالة للإسعاف الصّحي.

- تنفيذ عمليّات بحث وإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت مبنى الهيئة الصّحيّة في بلدة دير الزهراني.

إسعاف:

- نقل جريح من مستشفى النّجدة الشّعبيّة إلى مستشفى النبطية الحكومي.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".