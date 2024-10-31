محمد رمضان يحيي حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة

محمد رمضان يستعد لليلة الختامية لمهرجان الجونة 2024

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آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - يحيي الفنان، حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، غداً الجمعة ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان.نشر الفنان محمد رمضان صورة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقاً: "استعدوا لليلة الختامية النهائية في مهرجان الجونة السينمائي غداً الجمعة 1 من نوفمبر".وانطلقت مساء الخميس الماضي 24 من أكتوبر فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنَّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.قد يعجبك: محمد منير هل يتعاون مع محمد رمضان بديو جديد؟طرح الفنانمؤخراً عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية بعنوان: "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».