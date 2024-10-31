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محمد رمضان يحيي حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - يحيي الفنان محمد رمضان، حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، غداً الجمعة ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان.

محمد رمضان يستعد لليلة الختامية لمهرجان الجونة 2024

نشر الفنان محمد رمضان صورة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقاً: "استعدوا لليلة الختامية النهائية في مهرجان الجونة السينمائي غداً الجمعة 1 من نوفمبر".
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https://www.instagram.com/p/DByxzuGoAHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DByxzuGoAHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


وانطلقت مساء الخميس الماضي 24 من أكتوبر فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنَّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

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آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

طرح الفنان محمد رمضان مؤخراً عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية بعنوان: "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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