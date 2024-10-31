رامي جمال يطرح أحدث أغانيه وجوده تعبني

أغنية "وجوده تعبني"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - طرح الفنان، أحدث أغانيه بعنوان "وجوده تعبني"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعدد من ‏المنصات الموسيقية.‏جاءت أغنية "وجوده تعبني" للفنان، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري وجاءت بعض كلماتها ‏كالتالي: "ربنا يبعد بينه وبيني.. يبعد عني ويبقى ناسيني، ده وجوده تعبني وعذبني.. ودموعي خلصت من عيني، ربنا ياخد حقي ‏وأشوفه.. عايش بعدي يموت من خوفه، وبحق الأيام الصعبة.. يتعب ويعاني مع ظروفه، وأنا عن نفسي نفسي عينيا متشوفهوش".‏

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رامي جمال يكشف عن موعد أحدث ألبوماته

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آخر أغاني رامي جمال ‏

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كان قد كشف الفنان رامي جمال عن موعد أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل عنوان مش لاقيكي، والذي من المقرر طرحه في موسم ‏الشتاء المقبل وتحديداً في أول يناير 2025‏.حيث نشرالبوستر الدعائي للألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتب تعليق حمس ‏فيه الجمهور قال فيه: "معادنا في أول يوم في السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاء الله".‏الجدير بالذكر أنطرح مؤخراً أغنية "حالته صعبة"، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، ‏وجاءت كلمات أغنية حالته صعبة كالتالي: "مش هعاتبه على اللي قاله، كلمتين بايخين وماله، وده تأثير انفعاله، هو قال كدا لما سبته ‏على الكلام انا لو حاسبته، شافني عشت إزاى بدونه حالته صعبة يكون في عونه، هبكي وأضعف، كان مصدق إني هزعل لما ‏يوصلني بكلام".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».«الخليج 365 فن».