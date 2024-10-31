رامي جمال يطرح أحدث أغانيه وجوده تعبني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - طرح الفنان رامي جمال، أحدث أغانيه بعنوان "وجوده تعبني"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.
حيث نشر رامي جمال البوستر الدعائي للألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتب تعليق حمس فيه الجمهور قال فيه: "معادنا في أول يوم في السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاء الله".
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أغنية "وجوده تعبني"جاءت أغنية "وجوده تعبني" للفنان رامي جمال ، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "ربنا يبعد بينه وبيني.. يبعد عني ويبقى ناسيني، ده وجوده تعبني وعذبني.. ودموعي خلصت من عيني، ربنا ياخد حقي وأشوفه.. عايش بعدي يموت من خوفه، وبحق الأيام الصعبة.. يتعب ويعاني مع ظروفه، وأنا عن نفسي نفسي عينيا متشوفهوش".
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رامي جمال يكشف عن موعد أحدث ألبوماتهكان قد كشف الفنان رامي جمال عن موعد أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل عنوان مش لاقيكي، والذي من المقرر طرحه في موسم الشتاء المقبل وتحديداً في أول يناير 2025.
حيث نشر رامي جمال البوستر الدعائي للألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتب تعليق حمس فيه الجمهور قال فيه: "معادنا في أول يوم في السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاء الله".
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آخر أغاني رامي جمال الجدير بالذكر أن رامي جمال طرح مؤخراً أغنية "حالته صعبة"، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وجاءت كلمات أغنية حالته صعبة كالتالي: "مش هعاتبه على اللي قاله، كلمتين بايخين وماله، وده تأثير انفعاله، هو قال كدا لما سبته على الكلام انا لو حاسبته، شافني عشت إزاى بدونه حالته صعبة يكون في عونه، هبكي وأضعف، كان مصدق إني هزعل لما يوصلني بكلام".
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».