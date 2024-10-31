الجيش الأردني: مسيّرة مجهولة سقطت في منطقة خالية بمحافظة جرش بعد دخولها المجال الجوي الأردني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنّ "مسيّرة مجهولة المصدر، سقطت مساء اليوم في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف في محافظة جرش، بعد دخولها المجال الجوي الأردني"، موضحةً أنه "لم تقع أية إصابات جراء الحادثة، التي أدت إلى اشتعال النيران، والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها".

ولفتت إلى أنه "جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات"، مشيرةً إلى "توقّع حصول مثل هذه الحوادث، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة".