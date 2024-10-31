عدوان: التمديد لقائد الجيش ضرورة وطنية ولا يجب أن نختلف حولها

أوضح عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عدوان، تعليقًا على اقتراح القانون الّذي تقدّم به التكتّل للتّمديد لقائد الجيش، أنّ "لا وقت لدينا بموضوع قيادة الجيش، وبدأنا اتصالاتنا لانضمام كتل أخرى لدعم اقتراحنا بالتمديد لقائد الجيش"، معتبرًا أنّ "الاستمراريّة على مستوى قيادة الجيش هي بمصاف مصلحة الدّولة العليا، وبالتالي الوقت يداهمنا لتأمين الاستمرار في قيادة الجيش".

وأشار، في حديث لقناة الـ"mtv"، إلى "أنّنا لم ننسّق مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري، إنّما تقدّمنا باقتراح التّمديد لقائد الجيش على اعتبار أنّه أمر وطني، ونعتمد على أن يلاقينا الجميع، ولا مصالح خاصّة لنا كـ"قوّات لبنانيّة"، معربًا عن أمله في أن "نفصل معركة رئاسة الجمهوريّة عن موضوع التّمديد لقيادة الجيش، وهذا أمر مستغرَب في مرحلة الخراب الّتي نعيشها".

ولفت عدوان إلى أنّ "اقتراحنا يقتصر على التّمديد لقائد الجيش فقط من دون قادة الأجهزة الأمنيّة الأخرى، ونحن لا نشرّع في ظروف طبيعيّة وهذا التّشريع استثنائي"، مبيّنًا أنّ "هناك تواصلًا دائمًا مع كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" وباقي الكتل النّيابيّة، وحتّى الآن الأمور تسير في الاتجاه السّليم، وأتوقّع أن تظهر إلى العلن مواقف بهذا الصّدد الأسبوع المقبل".

وأكّد أنّ "تكتل "الاعتدال الوطني" لم يعاتبنا، وأنا على تواصل مع أعضائه، وأبلغتهم بأنّنا سنقدّم اقتراح القانون لأنّنا لا يمكننا الانتظار وبحاجة لجلسة قريبة، وكي لا ننتظر كالعادة حتّى الأسبوع الأخير". وذكر أنّ "برّي ورئيس حكومة تصؤيف الأعمال نجيب ميقاتي أكّدا في المرّة السّابقة، أنّ تعيين قائد الجيش يجب أن يحصل بموجب قانون وليس في حكومة تصريف الأعمال".

كما شدّد على أنّ "هدفنا الأساس هو الحاجة للمؤسّسة العسكريّة كضمانة للأمن الدّاخلي في البلد، وليس فقط عند الحدود، والتّمديد لقائد الجيش ضرورة وطنيّة ولا يجب أن نختلف حولها".