القوات المسلحة المصرية نفت مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

نفت القوات المسلحة المصرية "مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية". ويأتي ذلك بعد أن أفادت منظمة العفو الدولية بأن "الحكومة المصرية سمحت لسفينة ترفع العلم الألماني يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية".

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