نيكول كيدمان تتحدث عن والدتها بعد رحيلها

نيكول كيدمان تتحدث عن تأثير والدتها في حياتها

نيكول كيدمان تؤكد أن والدتها ووالدها منحاها الحياة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - ما زالت النجمة العالميةتعيش حالة من الحزن بعد رحيل والدتها في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وكانت قد تحدثت عن والدتها بأحد اللقاءات مؤكدةً أنها كانت تعتبر والدتها مرشدتها الرئيسية في الحياة.خلال لقاء أجرته مؤخراً مع مجلة Extra قالت النجمة نيكول كيدمان إن والدتها كانت بمنزلة مرشدتها الرئيسية في حياتها وفيما يتعلق بكل ما قامت به في حياتها، وخلال مقابلة أخرى أجرتها في عام 2020 مع صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" تحدثت كيدمان عن التأثير الذي أحدثته والدتها في حياتها، وبشكل خاص أثناء نشأتها بوصفها لها بإنها ممثلة طموحة.وخلال اللقاء قالتإن والدتها كانت قد منحتها الحماس لمواصلة مسيرتها المهنية، وإنها دوماً ما كانت ترغب في إرضائها، موضحة أن والدتها قد شقت طريقها الخاص وأرادت أن تحظى بناتها بالفرصة نفسها لشق طريقهن الخاص، حيث إن والدتها الراحلة مهدت الطريق لها ولأختها في الفرص التي لم تتح لها بحياتها.قد ينال إعجابك: كيف دعمت نيكول كيدمان ابنتها بعد ظهورها للمرة الأولى كعارضة أزياء؟وأضافتأن والدتها لم تحصل على الوظيفة التي تريدها إلا أنها كانت عازمة على أن تحظى بناتها بفرص متساوية، وذلك كان له أثر كبير في حياتها مؤكدة أن والدتها ووالدها منحاها الحياة.وفي نوفمبر العام الماضي كانت قد صرحت نيكول كيدمان لمجلة "People" بأن والدتها كانت مهتمة جداً بما ترتديه في المناسبات، وتتذكر كيدمان أن والدتها وجدتها كانتا تحبان الملابس الجميلة، وكانت تشاهدهما وهما تخيطان وتطرزان وتحبكان وتصنعان الكروشيه، موضحة أنه حينما تكبر وترى أفراد أسرتك يفعلون ذلك، فإنك ستحب ذلك أيضاً.يُذكر أن النجمةكانت قد نشرت في سبتمبر الماضي مجموعة من الصور تجمعها بوالدتها الراحلة وشقيقاتها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت على الصور بتوجيه الشكر لكل من واساها، وقدم لها العزاء عقب وفاة والدتها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».