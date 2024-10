"Smile 2" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الرعب والإثارة "Smile 2" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي في أول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 23 مليون دولار.

بينما حل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot" بـ 10 ملايين دولار، وفي المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة "Terrifier 3" بـ 9.3 ملايين دولار، واحتل المركز الرابع فيلم الفانتازيا "Beetlejuice Beetlejuice" بـ 5 ملايين دولار، وفي المركز السادس فيلم الدراما "Joker: Folie a Deux" بـ 4.2 مليون دولار.

واحتل المركز السابع فيلم الرسوم المتحركة "Piece by Piece" بإيرادات بلغت 2.1 مليون دولار، وفي المركز الثامن فيلم الرسوم المتحركة "Transformers One" بـ 2 مليون دولار، وجاء في المركز التاسع فيلم الكوميديا "Saturday Night" بـ 1.8 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الرسوم المتحركة "The Nightmare Before Christmas" بـ 1.1 مليون دولار.

ينتمي فيلم "Smile 2" لنوعية أفلام الرعب والإثارة، تدور أحداثه حول نجمة بوب عالمية تدعى سكاي رايلي تشهد تجربة مرعبة غير قابلة للتفسير، لتقرر سكاي مواجهة ماضيها وسط العديد من الأحداث المشوقة، والفيلم هو استكمال لنجاح الجزء الأول الذي عرض تجاريًا عام 2022، وحقق نجاحًا عالميًا فاق كل التوقعات بإيرادات بلغت 217 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 17 مليون.

