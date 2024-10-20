بعد انفصالهما.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يجتمعان مجدداً في لوس أنجلوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من انفصالهما، يبدو أن جينيفر لوبيز وبن أفليك ما زالا يتقابلان في مناسبات مختلفة. فقد اجتمع الثنائي مجدداً في حدث أقيم في برينتوود، لوس أنجلوس، يوم الجمعة، حيث تواجها للحظات قليلة، بينما كان بن أفليك برفقة زوجته السابقة جينيفر غارنر.

رافق بن أفليك زوجته السابقة وطفلهما فين (15 عاماً) إلى الحدث، بينما كانت جينيفر لوبيز برفقة ابنتها إيمي (16 عاماً) وبعض الأصدقاء. وفقاً لتقارير موقع “TMZ”، تجاذب أفليك وغارنر أطراف الحديث أثناء دخولهما، بينما لم يتوقع أن يتحدث أفليك ولوبيز خلال الحدث نظراً لطبيعة علاقتهما بعد الطلاق.

لوبيز تألقت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بذلة رمادية مزينة بحزام على الخصر وحذاء بكعب عالٍ، وأكملت مظهرها بحقيبة كتف بنية وشعر مموج. أما أفليك فقد رُصد مرتدياً قميصاً أزرقَ وجينزاً في ظهور سابق لهما مع أطفالهما، حيث كانا في فندق “بيفرلي هيلز” في سبتمبر الماضي، في أول مرة يجتمعان فيها علناً منذ انتهاء زواجهما.

يذكر أن جينيفر لوبيز تقدمت بطلب الطلاق من أفليك في أغسطس، بعد عامين من زواجهما الذي تم الاحتفال به في حفل فخم في جورجيا، وكانا قد تبادلا الوعود في لاس فيغاس في يوليو 2022.