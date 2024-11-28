منى زكي تتألق في “هوليوود للفيلم العربي” مع “رحلة 404”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة منى زكي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور التُقطت أثناء وقوفها على السجادة الحمراء للعرض الخاص بفيلمها “رحلة 404” ضمن فعاليات “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، الذي يسلّط الضوء على الأعمال العربية التي رُشِّحَت لجائزة الأوسكار.

وعلّقت منى على الصور معبّرةً عن سعادتها بعرض الفيلم في “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، حيث قالت: “لقد كان عرض فيلمنا في قلب عاصمة الترفيه في العالم أمراً رائعاً، بالتعاون مع جمعية هوليوود للسينما العربية هنا في لوس أنجلوس! نحن فخورون بإبقاء السينما العربية والمصرية متألقة. إن ثقافتنا وأصواتنا تستحق أن تُسمع وتُرى على مستوى العالم”.

وأضافت: “الشكر الجزيل لكل مَن جعل من هذه العروض ممكنة. وشكر خاص لإبرام ميخائيل، ومايكل باخوم، إليك المزيد من السينما والمزيد من القصص لمشاركتها مع العالم! السينما العربية، السينما المصرية، و”مهرجان هوليوود للفيلم العربي””.

والفيلم هو بطولة مجموعة من النجوم المصريين، بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي…، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول شخصية “غادة”، التي تتعرّض لضائقة مالية قبل سفرها لأداء فريضة الحج، وتتطور الأحداث بشكل مثير يكشف عن ماضيها المظلم.