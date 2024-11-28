بعد أشهر من زواجهما.. مصطفى شعبان يظهر علناً مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية نسرين إمام، زوجة المنتج تامر مرسي، الظهور الأول للفنان مصطفى شعبان، مع زوجته هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، في مناسبة عامة، وذلك بعد ارتباطهما قبل أشهر.

وشكّل حضور شعبان وهدى الى الحفل معاً، أول ظهور علني لهما بعد زواجهما، الذي احتفلا به في أجواء عائلية بسيطة بعيداً من الأضواء.

هدى الناظر، التي تبلغ من العمر 42 عاماً، كانت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب لفترة طويلة من 2007 حتى 2018، وهي خرّيجة الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2006. بدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات، ثم انتقلت الى إدارة الأعمال الفنية، لتصبح إحدى الشخصيات المؤثرة في هذا المجال.

أما مصطفى شعبان فيواصل نجاحاته الفنية، ويستعد للظهور في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حكيم باشا”، الذي يُعد من الأعمال التشويقية المنتظرة، ويشارك فيه عدد من النجوم، منهم: رياض الخولي، ودينا فؤاد، وهاجر الشرنوبي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد فؤاد سليم، وسارة نور، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهايدي رفعت.