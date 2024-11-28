عمرو مصطفى يثير الجدل بـ”ظهري ليكو” ويوجه رسالة حادة للمنافسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الملحن والمغنّي عمرو مصطفى جمهوره لأغنيته الجديدة المقرر أن تحمل اسم “ظهري ليكو”، وذلك بمقطع مصوّر ساخر وجّه من خلاله رسالة الى المطربين الذين يتشاجرون على لقب الرقم واحد.

وقال عمرو في الفيديو: “الأولاد اللي عمالين تتخانق كل شوية وتقول أنا 1 وأنا 18 وأنا 19، اتلموا، عشان ولا أنت ولا هو، ولا أي حد، أغاني هيتوت سنين كتير نجاحات، ماسمعش صوت، قريباً الأغاني بتاعتي اسمها (ظهري ليكو) عشان خلاص في وسط جديد جاي، هتوحشوني أوي”.

وكان عمرو مصطفى قد وجّه رسالة تحذير شديدة اللهجة أكد فيها أنه سيقاضي أي شخص أو صفحة تنشر صورته أو تتحدث عنه بأسلوب غير لائق.

وقال عمرو عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “بكل وضوح وبدون مواربة: أقسم بالله العظيم أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهّر بي. لقد تركت هذا الوسط بكل قذارته منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل مَن حاول أذيتي. تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزّعيهم، وشعراءهم، وذهبت الى أشخاص أنقياء، قلوبهم مليئة بالخير”.

وتابع: “الآن، أعيش في وسط جديد مليء بالخير بعيداً عن المنافسة والشر والقيل والقال. تركتكم منذ سنوات، فدعوني أعيش بسلام. ليس لي أي مصلحة سوى فني، وجمهوري، وأسرتي التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت”.