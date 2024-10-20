ماجد المهندس يختتم جولته الغنائية في أميركا بنجاح كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم الفنان ماجد المهندس جولته الغنائية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان ختامها حفلاً في ولاية كاليفورنيا، حيث أمتع الحضور من مختلف الجاليات العربية بأداء أشهر أغانيه، القديمة منها والحديثة.

شهد الحفل، كما الحفلات السابقة التي أحياها في الجولة في واشنطن وديترويت وكاليفورنيا، تفاعلاً كبيراً من الجمهور، سواء بالتصفيق أو ترديد كلمات الأغاني.

بعد انتهاء الحفل، نشر ماجد المهندس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، يوثق الحضور الجماهيري الكبير، ووجه رسالة شكر قائلاً: “شكراً من القلب لجمهور كاليفورنيا، الأكثر من رائع، جمهوري الحبيب في كل مكان أنتم سبب سعادتي”. كما شكر المبدعين يوسف حرب وإيهاب إدوار على جهودهم.

على صعيد آخر، يستعد ماجد المهندس للمشاركة في الحفل الغنائي المنتظر “ليلة عبد الوهاب” يوم 25 أكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى جانب عدد من النجوم. كما سيحيي حفلاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن مهرجان الشيخ زايد يوم 16 نوفمبر المقبل.

وكان ماجد المهندس قد طرح مؤخراً أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم “جوازة توكسيك”، وهي المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي.