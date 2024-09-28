فجر السعيد تتوقع اغتيال بري والمالكي والحوثي بعد نصرالله… “بالدور يا شباب”

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على تأكيد الجيش الاسرائيلي على اغتيال االامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله.

فقد توقعت فجر السعيد اغتيال كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وزعيم حركة انصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على منصة اكس: “بالدووووووور ياشباب لاتستعجلون بالدوووووووووور #نبيه_بري #المالكي #الحوثي بالدوووووووووور والحبل عالجرار“

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في الغارات التي استهدفت، مساء أمس الجمعة، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله، مضيفا أن قواته “تركز على إزالة التهديدات بهجمات إرهابية، بما فيها صواريخ موجهة قد تستهدف نقاطا إستراتيجية”.