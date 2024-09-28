إليسا تؤجل حفلها في قبرص: "الظروف لا تترك لنا مجالا للترفيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت الفنانة إليسا، منذ قليل، بيانا صحفيا، أعلنت خلاله عن تأجيل حفلها الغنائي في قبرص الذي كان مقررا إقامته اليوم السبت 28 سبتمبر.

ونشرت إليسا، البيان، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني، وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه احتراما لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات".

وتابع البيان: "وبعد الوصول إلى قبرص، تمكنت من التوصل مع المنتجين إلى اتفاق على تأجيل الحفل ريثما تعود الأوضاع إلى طبيعتها بإذن الله وسط تفهم مشكور من المنظمين".

وأوضح البيان: "وانطلاقا من الواجب الأخلاقي تجاه الذين تكبدوا مشقة السفر إلى قبرص لحضور الحفل أتقدم بالإعتذار من الجميع .. الظروف في لبنان لا تترك لنا مجالا لتقديم الحفلات والترفيه، فيما الناس يموتون ويتهجرون من مناطقهم، ونتمنى أن تهدأ الأوضاع فنعود قريبا إلى عملنا المعتاد، ونلتقي مع كل محبي الفن والثقافة من لبنان والعالم العربي والعالم".

وأضاف البيان: "وفي الختام، أتمنى أن ترافقونا في الصلاة لأجل لبنان، ولراحة نفس الشهداء الأبرياء، ولسلامة الجرحى والمصابين، ولكي يبقى لبنان مصانا محصنا وبعيدا عن الدمار والموت، لم يكن لبنان يوما إلا مساحة للحياة والأمل، وكل ما نتمناه أن تمر هذه المحنة الصعبة وأن تمر هذه المحنة الصعبة وأن تعم بالسلام والاستقرار مع كامل الإحترام".

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