هذا اللون الذي تلجأ سلافة معمار لإعتماده بشكل دائم.. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الممثلة السورية سلافة معمار أنها من عشاق اللون الأبيض، وأنها تختاره عندما تنوي الظهور بإطلالات متألقة جداً.

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فاللون الأبيض هو اكثر الألوان نعومة ويعطي لصاحبه طابع الأناقة والترتيب، ويسمح بتنسيق عدة ألوان أخرى معه.

إليكم أجمل صور سلافة معتمدة اللون الأبيض.

وقد وُلدت سلافة معمار في 26 نيسان/أبريل عام 1976، في مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة.

درست في جامعة دمشق الأدب الإنكليزي، لكن ميولها وحسها الفني دفعاها للتسجيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، لتتوالى عليها الأدوار بعد أول أدوارها نظراً لموهبتها وحضورها القويين.

كان ظهورها الأول على الشاشة وهي طالبةٌ في المرحلة الثانوية، من خلال مسلسل "عيلة خمس نجوم" عام 1993 كضيفة شرف في إحدى الحلقات، وكانت أولى أدوارها في مسلسل الأطفال "كان يا ما كان" في الجزأين الثالث والرابع عامي 1999-2000، وهي طالبةٌ في السنة الثالثة.