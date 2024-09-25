بفستان زفاف.. هند صبري تشوق متابعيها لمسلسل "البحث عن علا2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة هند صبري متابعيها، لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان"البحث عن علا2"، والمقرر عرضه يوم 26 سبتمبر الموافق يوم الخميس المقبل.

وشاركت هند، مقطع فيديو من المسلسل وظهرت خلاله بفستان زفاف و تلتقي بعريسها مروان "أحمد طارق"، ونشرت الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "علا عبد الصبور اتجوزت تاني، موعدنا الخميس مع الموسم التاني من البحث عن علا".

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبدالعال، وهنا محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.

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