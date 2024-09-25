بعد حضورها العرض الخاص.. إلهام شاهين توجه رسالة لصناع فيلم "عنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل أبطال فيلم "عنب" مساء أمس الثلاثاء في سينما كايرو فستيفال سيتي بحضور فريق العمل، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، صورًا من العرض الخاص، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجهت خلالها رسالة لفريق العمل: "حضرت العرض الخاص للفيلم الكوميدى "عنب"، ضحكت من قلبي، كل الأبطال دمهم خفيف جدا، مبروك لكل صناع الفيلم وكل المشاركين فيه، أيتن وإسلام والليثي ونور وحبيبة قلبي إلهام الصغيرة اللي كانت مفاجأة ليا، يارب بالتوفيق النجاح، وأختي الجميلة إيناس ستايلست الفيلم، برافو حبيبتي، مبروك للمخرج أحمد نور، والمنتجة رشا".

وتدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي حول شاب مليونير يذهب قبل يومين من حفل زفافه للاحتفال مع خطيبته وصديقه وخطيبة صديقه، لكنه يستيقظ في اليوم التالي ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية، تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إخراج أحمد نور.

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