جوني ديب ينهي عامه الحافل بجائزة عالمية

سيحصل جوني ديب على تكريم الإنجاز مدى الحياة في مهرجان روما السّينمائيّ عن عمله في السينما، في مسيرة مهنيّة شهدت لعب شخصيّات مشهورة مثل الكابتن جاك سبارو وويلي ونكا وماد هاتر.

نظرًا لكونه مستقرًّا في صناعة السّينما منذ التّسعينات، فقد حققت أفلام “ديب” أكثر من ثمانية مليارات دولار في شبّاك التّذاكر، وقد اكتسب الآن معرفة أكثر ليصبح مخرجًا أيضًا.

ويستعدّ “ديب” للظهور في هذا الحدث الذي يقام في إيطاليا، والذي يستمر من السّادس عشر إلى السّابع عشر من أكتوبر إذ سيتمّ منحه جائزة الإنجاز مدى الحياة، على الرّغم من علاقته السّابقة المثيرة للجدل مع آمبر هيرد والتي بلغت ذروتها ضمن نزاع قانوني أثار ضجّة كبيرة.

كان زواج ديب من هيرد في الفترة ٢٠١٥ – ٢٠١٧ مليئًا بالإساءات والاتّهامات الخطيرة للغاية ضد بعضهما البعض وكلفه أدوارًا في امتيازات مثل Fantastic Beasts وWhere To Find Them في أفلام مستوحاة من عالم هاري بوتر.

لكنّه تمكن من الحفاظ على مسيرته المهنيّة في أوروبا بعد ظهوره السابق في مهرجان كان السّينمائيّ، إذ عُرض له فيلم “جان دو باري” مع مخرج سينمائيّ فرنسيّ.

الجدير بالذّكر أنّ جوني ديب تولّى إخراج فيلم “مودي – ثلاثة أيّام على جناح الجنون؟” وهو فيلم مقتبس عن مسرحيّةModigliani للكاتب دينيس ماكنتاير، والتي تتناول حياة الرسّام والنّحّات الإيطاليّ أميديو موديلياني.

تمّ تصوير الفيلم في بودابست، المجر، بدعم من مهرجان البحر الأحمر السّينمائيّ الدّول كجزء من مبادرته الهادفة إلى تقريب الثّقافات وتعزيز الفنّ بمختلف أشكاله.

يضمّ الفيلم طاقم من النّجوم من بينهم لويزا رانييري، ريكاردو سكامارسيو، وآل باتشينو (الذي يعمل أيضًا كمنتج) وآخرين.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يتحدّث فيلم “مودي” حول حياة موديلياني ومسيرته المهنيّة، وهو رسّام ونحّات مشهور معروف بصوره الحديثة والمطولة.

تدور أحداث الفيلم في باريس ما بعد الحرب، ويتناول الفيلم ٤٨ ساعة حاسمة في حياة موديلياني، استنادًا إلى مسرحيّة دينيس ماكنتاير “مودي”.