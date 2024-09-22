شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السورى جود سعيد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان وهران والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن ترؤس المخرج السوري جود سعيد للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وفي سياق متتصل يقدم الفنان فتحي عبد الوهاب ورشة تمثيل يومي 8 و9 أكتوبر المقبلين ضمن فعاليات المهرجان.

وكشف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن إقامة الدورة 12 من المهرجان في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2024 بمدينة وهران غربي الجزائر، وكان المهرجان قد غاب لمدة 6 سنوات، حيث تم تنظيم آخر دورة عام 2018 وهي الدورة 11.

ويقود الدورة 12 من المهرجان الفنان عبد القادر جريو مع إدارة فنية جديدة من المحترفين والمهنيين في مجال السينما، بالإضافة إلى هيئة استشارية من صناع السينما، وتضع الدورة الجديدة برنامجا متنوعا وزخما كبيرا في الفعاليات، كما ستعرض آخر إنتاجات السينما العربية بحضور صناعها.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تم تأسيسه عام 2007، ويعدّ نافذة كبيرة على السينما العربية، كما يحمل بعدا دوليا من خلال برامجه المتنوّعة إلى جانب العروض والندوات والنقاشات والورشات، وتحتضنه مدينة وهران الساحلية غربي الجزائر.