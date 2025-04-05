شكرا لبحثكم عن خبر العميد الحسني يعزي آل زامك في وفاة ابنهم طالب الخدمة الإجتماعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاب/سالم محمد الزامكي، الطالب في قسم الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب، جراء تعرضه لحادث قتل غادر طعنًا بسلاح أبيض في ساحل أبين بمديرية خورمكسر، وتم نقله إلى إحدى المشافي لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

وبهذا المصاب الأليم تقدم الأستاذ الدكتور/ جمال الحسني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبي كلية الآداب، بأحر التعازي القلبية والمواساة الصادقة إلى آل ناصر حسين، وآل زامك، في مصابهم الأليم، وأن كلية الآداب بكافة منتسبيها تشاطرهم الأحزان والآلام، متضرعين إلى المولى جل في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

داعيًا الجهات الأمنية المختصة إلى ضبط الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقًا للنظام والقانون، ليكونوا عبرة لغيرهم، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.