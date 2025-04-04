شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبيدة يصدم الكيان.. القسام تكشف أوضاع نصف أسرى الاحتلال في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام ، اليوم الجمعة إن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها خلال الأيام الأخيرة". وأضاف أبو عبيدة -في بيان له- "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم". وشدد على أن الاحتلال "إذا كان معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر". وأكد على أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته ولكان معظمهم في بيته". تأتي تصريحات أبو عبيدة في وقت نقلت صحيفة فيه هآرتس اليوم -عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن ما لا يقل عن 21 أسيرا إسرائيليا في غزة لازالو على قيد الحياة، فيما يبلغ عدد القتلى منهم 36 من أصل 59. وذكر المسؤول أن السلطات الإسرائيلية تجهل مصير اثنين من الأسرى.

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