شكرا لبحثكم عن خبر القهوة والتوت والزيتون..7 أطعمة أساسية للحفاظ على الكبد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يُعدّ الكبد عضوًا حيويًا مسؤولًا عن العديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان، من بينها إزالة السموم والمساعدة على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ "Cleveland Clinic" في أمريكا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تُحافظ على صحته.

ـما أبرزها؟

القهوة

كشفت سلسلة من الدراسات أن القهوة العادية، التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

الشاي

قد يعود الشاي أيضًا بفوائد عديدة على صحة الكبد. ووجدت مراجعة أُجريت في عام 2016 أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الكبد.

الزيتون وزيت الزيتون

يُعتبر الزيتون غنيًّا بفيتامين "هـ" ومضادات الأكسدة، وهما عنصران يُحبّهما الكبد، بحسب الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

الأسماك والدجاج

تتمثّل إحدى وظائف الكبد المهمة في معالجة البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات المختلفة بجسم الإنسان. لذلك، يجب تضمين الكثير من البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج في نظامك الغذائي.

وإذا كنت تتجنب استهلاك المنتجات الحيوانية، يمكن أن تُجرّب بعض الخيارات الأخرى، غير اللحوم، مثل العدس، والمكسرات، والبازلاء، والتوفو، وفول الصويا الأخضر (الأدامامي).

التوت

تُعدّ مُضادّات الأكسدة أساسية لحماية الكبد والتقليل من آثار الالتهابات، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

المكسرات

يمكن إضافة المكسرات إلى مختلف أنواع السلطات أو الوجبات اليومية، وتشمل اللوز، والبندق، والفستق، والصنوبر، وبذور اليقطين.

الخضار الورقية

تُعد الخضار أساسية لمهام الكبد بسبب احتوائها على فيتامين "ك". وتشمل أنواع الخضار المفيدة السبانخ، والخس الروماني، والملفوف، والكرنب الأجعد.

في وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مجموعة من المشروبات الدافئة والصحية، التي يُسمح لمرضى الكبد بشُربها.

ـما أبرزها؟

اليانسون

الشمّر

الحلبة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن فيروسات الكبد تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).

وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فإنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض التهاب الكبد (ب) قد تظهر لعدة أسابيع، ومن بينها

اصفرار الجلد والعينين

آلام في البطن

البول الداكن

الغثيان والقيء

التعب الشديد

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض خلال مرحلة العدوى الحادّة.