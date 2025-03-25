شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد لترامب عن الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلاناً جديداً بشأن العمليات العسكرية المتواصلة لليوم التاسع ضد جماعة الحوثي، رداً على تصعيدها ضد إسرائيل والسفن الأمريكية.

صدر هذا في تصريح له تعليقاً على استمرار الضربات الجوية التي يشنها الجيش الأمريكي ضد الحوثيين في صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف.

وحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية قال ترامب: "الهجمات التي نشنها على الحوثيين في اليمن فعالة".

في السياق أكدت الخارجية الأميركية لـ "العربية" السعودية أن "إدارة ترامب لن تنتظر أكثر على تهديدات الحوثيين".

يأتي هذا بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا غير مسبوق لجماعة الحوثي، على خلفية تهديدها باستئناف هجماتها على سفن إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي بدعوى "دعم فلسطين والمقاومة في غزة". متوعدا بما سماه "جحيم لم تشهدوه".

وأصدرت القوات الامريكية أول بيان لها، بشأن الغارات الجوية على جماعة الحوثي في صنعاء، ليل السبت، ردا على تهديداتها بمعاودة مهاجمة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة" .

وأعلنت جماعة الحوثي، مقتل وإصابة 151 شخصاً بغارات شنتها طائرات حربية أميركية على صنعاء، في أول رد عملي على تهديداتها بمعاودة مهاجمة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة".

