شكرا لقرائتكم خبر عن صور للمكحل في إب ترعب الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي، على إزالة ملصقات تحمل صور الشاب "حمدي عبدالرزاق" المعروف بـ "المكحل"، بعد ساعات من انتشارها في جدران وشوارع أحد الأحياء السكنية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مجهولين قاموا خلال الساعات الماضية، بوضع صور الشاب "المكحل" الذي تم تصفيته داخل سجون مليشيا الحوثي، في جدران وشوارع المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب.

وأضافت المصادر، أن الصور التي نشرت بشكل لافت جاءت كرسالة تذكير بالجريمة الحوثية، ورسالة تعبير ورفض مجتمعية لمليشيا الحوثي والتي تمارس انتهاكات يومية في محافظة إب وتركزت بشكل لافت ضد أبناء المدينة القديمة خلال الأشهر والسنوات الماضية.

وأفادت المصادر، أن المليشيا استقدمت أطقم وعناصر مسلحة وقامت بحملة لإزالة جميع صور الشاب حمدي المكحل، في الوقت الذي تواصل مساعيها لمعرفة من يقف خلف الحادثة.

يذكر أن الشاب حمدي عبدالرزاق المعروف بـ "المكحل" تم تصفيته داخل سجون مليشيا الحوثي في الـ 19 من مارس 2023م، في محافظة إب، جراء عمليات التعذيب المروعة، وهو ما قوبل برفض واستياء شعبي واسع في المحافظة.

وأثارت جريمة تصفية وقتل الناشط المكحل، بغضب واسع في الأوساط المجتمعية حيث تحولت عملية التشييع للناشط المكحل، في الأول من رمضان قبل الماضي، إلى تظاهرة سياسية حاشدة، شارك فيها الآلاف من أبناء إب، تنديدا بالجريمة، مرددين هتافات عدة تطالب برحيل المليشيا من المحافظة التي تحكمها بقوة السلاح منذ نتصف أكتوبر 2014م.