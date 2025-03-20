شكرا لقرائتكم خبر عن "يواش يواش".. إيران تسلّم جماعة الحوثي رسالة خاصة بخصوص عمليات البحر الأحمر بعد تهديد ترامب.. ماذا ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت إيران من جماعة الحوثي المدعومة من قبلها، تهدئة التوترات الأخيرة، وذلك عبر رسالة شفهية سلمتها إلى مبعوث الحوثيين في طهران، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ووفقًا لمسؤولين إيرانيين بارزين، فإن الرسالة التي جرى تسليمها يوم الجمعة الماضي شملت دعوة لتخفيف التوترات، حيث وجه وزير الخارجية الإيراني أيضًا دعوة مشابهة إلى عمان خلال زيارة رسمية لها يوم الأحد، والتي قامت بدور الوسيط بين طهران والحوثيين. ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهما.

ورغم هذه التحركات الدبلوماسية، لم تصدر إيران أي تعليق علني حول تفاصيل التواصل الأخير مع الحوثيين، مشيرة إلى أن الجماعة تتخذ قراراتها بشكل مستقل، بما يحد من أي تأثير مباشر من جانب طهران في هذا السياق.

وتعيد رسالة "الهدوء" من إيران للحوثيين، للأذهان الرسالة التي أبلغت بها حسن نصر الله قبل مقتله، حيث ظهر الأخير في خطاب كشف فيه أن إيران، طلبت منه عدم التصعيد ضد إسرائيل، واطلق الكلمة الشهيرة "يواش يواش" وتعني بالفارسية "بهدوء أو ببطئ".

وتعكس هذه التطورات قلقًا متزايدًا لدى إيران، التي تواجه تحديات كبيرة منذ اندلاع الحرب في غزة في عام 2023، حيث تأثرت شبكتها من الوكلاء والحلفاء في المنطقة بشكل ملحوظ. هذا التصعيد الإقليمي المتزايد، الذي شهد تبادل ضربات مباشرة بين إيران وإسرائيل لأول مرة في العام الماضي، أثار مخاوف من تصاعد الوضع إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة.

وتُضاف هذه التطورات إلى الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي أطلق ما يسمى بحملة "الضغط الأقصى" التي استهدفت فرض عقوبات مشددة على إيران، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد إيران بدفع الثمن، قائلا إنها من تمد الحوثيين بالأسلحة لضرب السفن.