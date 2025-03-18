شكرا لبحثكم عن خبر ابطال الملاعب يتاهل لنصف نهائي دوري الشيخ اسحاق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اللجنة الاعلامية

بإشراف مباشر من مدير مديرية المعلا الأستاذ / عبدالرحيم الجاوي

وبتنسيق ابن المنطقة القاضي/ أحمد أنور

فاز فريق أبطال الملاعب على حامل اللقب فريق الشيخ إسحاق بعد انتهاء الأشواط الأصلية وركلات الترجيح المحددة ليتأهل للدور النصف النهائي من دوري الشيخ إسحاق الرمضاني الممتاز الذي يقام باشراف مامور المعلا/ عبدالرحيم الجاوي والكابتن/ سامح عوض رئيسا للجنة المنظمة .

بدأ اللقاء بصافرة الحكم(معاذ الوهطي) ويساعدة أسامة علي و رائد عبدالكريم .

بدأت المباراة بضغط من الفريقين على كل مرمى حيث حاول أبطال الملاعب التسجيل كان لدفاع وحارس مرمى الشيخ إسحاق التألق ليعود الشيخ إسحاق بضغط على مرمى أبطال الملاعب لكن دون جدوى ليعلن بعدها الحكم إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

دخل الفريقين بضغط متواصل على كل مرمى بهجمات عديدة تميز بحماس شديد من الفريقين للتسجيل لكن دون إحراز هدف ليعلن بعدها الحكم إنتهاء الشوط بالتعادل السلبي لتذهب المباراة لركلات الترجيح حيث انتهت سبع ركلات مقابل سبع

ليعلن الحكم قرعة لحسم المتاهل حيث ابتسمت لصالح أبطال الملاعب ليتأهل للدور النصف النهائي لمقابلة فريق الكفاح

أفضل لاعب في المباراة نالها (العوادي) حارس مرمى أبطال الملاعب وتسلمها من ابن المنطقة القاضي أحمد أنور

يلعب يوم غداً 19 رمضان المباراة الثالثة للدور الربع النهائي

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