الاعلامي الشهير محمد العرب:اقترب النصر وسارفع صورة هذا القيادي بميدان السبعين

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي محمد العرب:‏اقترب النصر يا أشجع الرجال، وسأرفع صورتك في ميدان السبعين شامخةً كالوعد.

واضاف:حتى نكون معاً هناك، كما حلمنا، وكما يليق بالأوفياء الشهيد احمد العقيلي



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