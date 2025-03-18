شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مصرع قيادي حوثي كبير إثر غارة أمريكية شمال شرقي اليمن "الاسم والصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي بارز، مصرعه، إثر غارة أمريكية استهدفت مقر المجمع الحكومي في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال الصحفي "فارس الحميري" إن القيادي الحوثي زين العابدين علي عبدالله المحطوري (أبوطه)، قُتل إثر غارة استهدفت المجمع الحكومي في الجوف، فجر الإثنين.

وأشار إلى أن القيادي المحطوري، هو المسؤول الأمني على مدينة الحزم وقائد قوات حماية المجمع الحكومي بالمحافظة، ويعد من القيادات العقائدية، وأسندت له عدة مهام أمنية قيادية خلال السنوات الماضية، وينحدر من مديرية المحابشة في محافظة حجة.

ووفق الصحفي الحميري، فقد أبلغت مليشيا الحوثي عائلة المحطوري بمقتله، وأنه سيتم ترتيب مراسيم الدفن لجثمانه خلال الأيام القادمة في صنعاء.

وكانت مقاتلات أمريكية قد شنت عدة غارات على عدد من المواقع في محافظة الجوف والحديدة والعاصمة صنعاء.