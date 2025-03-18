شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :كمين مسلح يستهدف قوات الانتقالي الجنوبي في أبين وهذه نتائجه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرضت سيارة إمداد تابعة لعناصر المجلس الانتقالي لكمين مسلح في محافظة أبين جنوب اليمن، مما أسفر عن إصابة اثنين من العناصر بجروح خطيرة.
وفقًا لمصادر محلية، نفذ مجهولون الكمين المسلح شرق مديرية مودية، حيث باغتوا السيارة بوابل من الرصاص، مما أدى إلى الإصابات.
هذا الحادث يأتي في سياق تصاعد التوترات في جنوب اليمن، حيث يواجه المجلس الانتقالي تحديات أمنية وسياسية متزايدة.
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