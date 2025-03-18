شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر استخباراتية تكشف الطريقة التي فرت بها قيادات الحوثي من العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب استئناف الولايات المتحدة غاراتها الجوية مساء أمس الاثنين على مواقع حوثية في اليمن، أوضح مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة بالبنتاغون، الفريق أول في القوات الجوية أليكسس جرينكويش، أن القصف طال مواقع تدريب ومرافق تخزين أسلحة وبنية تحتية عسكرية لجماعة الحوثي.

كما أشار إلى استهداف "مجمع يتواجد فيه العديد من كبار خبراء الطائرات المسيرة".

فيما أعلن الحوثيون فجر اليوم الثلاثاء تنفيذ هجوم ثالث على حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر خلال 48 ساعة.

حافلات بنوافذ مظللة

في حين كشفت مصادر مطلعة، أن كبار مسؤولي الحوثيين خرجوت من العاصمة صنعاء، لتجنب الغارات الأميركية.

وقال أحد المصادر إن حافلات ذات نوافذ مظللة نقلت عائلات بعض قادة الحوثيين من حي الجراف، في صنعاء الذي يقطنه العديد منهم، في وقت متأخر من يوم الأحد، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال"

كما أضاف أن هؤلاء القادة اتجهوا شمالًا إلى مناطق جبلية تُعتبر أكثر أمانًا.

كذلك أكد أن أعضاء الجماعة المكلفين بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم اختفوا عن الأنظار في صنعاء

أتى ذلك، بعدما تعرضت مناطق يمنية ليل الإثنين لضربات أميركية جديدة، بينها صنعاء ومحافظة الحديدة في غرب البلاد.

وطال القصف الجوي الأميركي مديرية باجل في الحديدة، إضافة الى مصنع للصلب في منطقة الصليف في المحافظة نفسها.

كذلك استهدفت الغارات منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش وشارع الستين الشمالي في صنعاء.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى "إعادة فتح المعابر" وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وردا على هذا التصعيد في خط التجارة البحري هذا، شنت الولايات المتحدة سلسلة غارات منذ ليل السبت على مواقع حوثية، مهددة بالمزيد.

كما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، مؤكدا أنها "ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات حوثية أخرى، وستواجه عواقب وخيمة".

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، شنت جماعة الحوثي مئات الهجمات على سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

إلا أنها علقت تلك الهجمات لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، أن الحوثيين هاجموا "سفنا حربية أميركية 174 مرة، وسفنا تجارية 145 مرة منذ 2023".