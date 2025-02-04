شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البدء بصرف راتب شهر يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن صرف راتب شهر يناير 2025 لمتعاقدي مؤسسة الكهرباء بمحافظة أبين

موضحاً ان عملية الصرف تتم عبر شبكة شمول باي التابعة لبنك الشمول

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