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عاجل : البدء بصرف راتب شهر يناير

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عاجل : البدء بصرف راتب شهر يناير

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن  صرف راتب شهر يناير 2025 لمتعاقدي مؤسسة الكهرباء بمحافظة أبين


موضحاً ان عملية الصرف تتم عبر شبكة شمول باي التابعة لبنك الشمول

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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