شكرا لقرائتكم خبر عن روني: لم أستمتع مع كابيللو.. وهناك من يرى توخيل كفائز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رب واين روني القائد السابق لمنتخب إنجلترا، عن أمله في أن يتمكن الألماني توماس توخيل، مدرب الأسود الثلاثة، من نقل سجله الرائع إلى المستوى الدولي. ويبدأ المدرب السابق لتشيلسي مهمته الجديدة مع المنتخب الإنجليزي الذي حل وصيفا في نسختين متتاليتين لكأس أمم أوروبا عبر خوض مباراتين في مارس/آذار الجاري. وتم الإعلان عن تولي توخيل المهمة خلفا لجاريث ساوثجيت أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الأسود الثلاثة منذ بداية عقده الممتد لـ18 شهرا مطلع العام الجاري. ويعلن توخيل (51 عاما) عن قائمة منتخب إنجلترا غدا الجمعة، قبل إجراء مقابلات صحفية في استاد ويمبلي، على هامش المواجهة أمام ألبانيا يوم 21 مارس/آذار الجاري، ثم المواجهة أمام لاتفيا بعدها بثلاثة أيام في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. وقال روني، اللاعب الأكثر مشاركة بقميص منتخب إنجلترا، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية، اليوم الخميس: "أعتقد أن سجله (توخيل) رائع، لقد فاز بأفضل الألقاب". وأشار: "عندما جاء فابيو كابيللو، وكنت قد عاصرت جوران إريكسون، وهو مدرب أجنبي أيضا، كنت متحمسا للعمل تحت آمرة فابيو، لكن الأمور لم تسر بالطريقة التي كنت أحبها أو أتمناها". وأضاف: "لم أستمتع حقا بتلك الفترة تحت قيادة فابيو، لكنني واثق من أن هناك لاعبين في غرفة خلع الملابس الآن يرون توماس توخيل كفائز". وأكد: "نحن جميعا نتمنى أن يكون الشخص الذي يمضي قدما بمنتخب إنجلترا، وأن ينقلنا للمرحلة التالية". أخبار ذات صلة

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