شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة في الأسبوع تنقذ حياتك.. عادة بسيطة قد تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أبحاث حديثة أن اتباع عادة أسبوعية بسيطة قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 50%،

وكشفت الدراسة أن استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، على الأقل، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية تعيق تدفق الدم إلى المخ واضطرابات نظم القلب بنسبة تصل إلى 44%، بحسب express.

ويؤكد خبراء الأسنان على أهمية تنظيف الأسنان بالخيط كجزء أساسي من نظافة الفم، إلى جانب تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا واستخدام غسول الفم، على الرغم من إهمال العديد من الناس لهذه الخطوة.

ويمكن أن يؤدي سوء صحة الأسنان إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والالتهابات الجهازية وحتى مرض الزهايمر بشكل كبير، في حين يمكن استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة في الأسبوع، فمن الأفضل أن يكون ذلك روتينًا يوميًا.

ويستغرق تنظيف مجموعة من أسنان البالغين بالخيط عادةً ما بين دقيقة إلى دقيقتين، على الرغم من أن المدة الدقيقة تعتمد على مدى دقة قيامك بذلك، وفقًا لتقرير Surrey Live .

ويعد تنظيف الأسنان بالخيط خطوة أساسية للحفاظ على صحة الأسنان، فهو يلعب دورًا حيويًا في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة وتراكم البلاك، وللحصول على نظافة فم مثالية، يوصى باستخدام خيط تنظيف الأسنان قبل النوم، مع التأكد من تنظيف كل زوج من الأسنان وقضاء بضع دقائق على جانبي كل سن، ستؤدي حركة الكشط اللطيفة لأعلى ولأسفل على كل سن إلى أفضل النتائج.

النتائج الرئيسية للدراسة

يقلل استخدام خيط تنظيف الأسنان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية القلبية (جلطات القلب) بنسبة 44%.

يرتبط استخدام خيط تنظيف الأسنان بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية (النوع الأكثر شيوعًا الناجم عن جلطات الدم) بنسبة 22%.

كما أن استخدام خيط تنظيف الأسنان يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو حالة قلبية، بنسبة 12%

إن زيادة وتيرة استخدام خيط تنظيف الأسنان كان لها فرصة أكبر في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وارتبط استخدام خيط تنظيف الأسنان أيضًا بانخفاض احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

هذه الفوائد مستقلة عن تنظيف الأسنان بالفرشاة أو زيارة طبيب الأسنان بانتظام، ما يعني أن استخدام خيط تنظيف الأسنان وحده له تأثير كبير.

بدأت الدراسة في عام 1987 وتستمر حتى يومنا هذا، وشارك في البحث 6258 مشاركًا، 82% منهم من البالغين البيض و18% من البالغين السود.



وكان متوسط أعمار المشاركين 62 عاما، وشكلت النساء 55% من المجموعة، ولم تشمل الدراسة أولئك الذين فقدوا أسنانهم بالكامل، أو خضعوا لزراعة الأسنان، أو أمراض القلب، أو زرع الأعضاء، أو المفاصل الاصطناعية، أو صمامات القلب المزروعة أو الدعامات، أو الذين خضعوا لجراحة كبرى.

وسلط المؤلف الرئيسي للدراسة، سوفيك سين، دكتور في الطب، الضوء على العبء العالمي لأمراض الفم، وقال: "كشف تقرير صحي عالمي حديث أن أمراض الفم - مثل تسوس الأسنان غير المعالج وأمراض اللثة - أثرت على 3.5 مليار شخص في عام 2022، ما يجعلها أكثر الحالات الصحية انتشارًا".

وشرح الدكتور سين أهداف الدراسة قائلاً: "كنا نهدف إلى تحديد سلوك نظافة الفم - استخدام خيط الأسنان، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو زيارة طبيب الأسنان بانتظام - الذي له التأثير الأكبر على الوقاية من السكتة الدماغية".

وأضاف: "إن سلوكيات صحة الفم ترتبط بالالتهابات وتصلب الشرايين. وقد يقلل استخدام خيط تنظيف الأسنان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تقليل الالتهابات والعدوى الفموية وتشجيع العادات الصحية الأخرى".

ويعد تحفيز اللثة أمرًا بالغ الأهمية لمنع البكتيريا التي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض الجهازية، للحصول على تنظيف أكثر فعالية، خاصة عندما يكون تنظيف الأسنان بالخيط التقليدي أمرًا صعبًا أو يتم بشكل متقطع، استخدم أداة تنظيف الأسنان بالخيط الفعّالة.

وتشمل الطرق الإضافية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الحفاظ على نظام غذائي مغذي، وتجنب التدخين، والبقاء نشيطًا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وجدولة الزيارات الروتينية لطبيب الأسنان وأخصائي النظافة، وإدارة مستويات السكر في الدم إذا كنت تعاني من مرض السكري.