شكرا لقرائتكم خبر عن الوافدين في السعودية: قرار ترحيل يصيب المئات بخيبة أمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت وزارة الداخلية السعودية جهودها المكثفة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال حملات ميدانية مشتركة. أسفرت هذه الحملات، التي نفذت الأسبوع الماضي، عن توقيف أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من الجنسية الإثيوبية.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن تفاصيل الحملات الميدانية التي جرت بين 26/1/1445 و3/2/1445. وأوضحت أن الجهود أدت إلى ضبط 20471 مخالفًا، موزعين كالتالي:

مخالفو نظام الإقامة: 12972 شخصًا.

مخالفو أمن الحدود: 4812 شخصًا.

مخالفو نظام العمل: 2687 شخصًا.

كما شملت الحملات ضبط 1050 فردًا حاولوا التسلل إلى المملكة بطرق غير قانونية، منهم 36% من الجنسية اليمنية، 62% من الجنسية الإثيوبية، و2% من جنسيات أخرى. إضافة إلى ذلك، تم توقيف 61 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.

أصدرت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يسهم في إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم. وكشفت أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط 20 شخصًا متورطين في هذه الأفعال. وأكدت أن هذه الممارسات تُعد جرائم كبرى، بعقوبات مشددة تشمل:

السجن: قد يصل إلى 15 عامًا.

غرامة مالية: تصل إلى مليون ريال سعودي.

المصادرة: مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة.

التشهير: نشر أسماء المتورطين ¹.