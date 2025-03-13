شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء بكثرة بعد الإفطار مفيد أم مضر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرب الماء في شهر رمضان أمر ضروري لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، لكن هناك اعتقاد شائع بأن شرب كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار مباشرة قد يكون مفيدًا لترطيب الجسم سريعًا.

فهل هذا الأمر صحي؟ وهل يمكن أن يسبب مشاكل للجهاز الهضمي؟ إليكم التفاصيل.

هل شرب الماء بكثرة بعد الإفطار يسبب مشاكل صحية

شرب الماء على معدة فارغة بعد الصيام بكميات كبيرة دفعة واحدة قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية وفق ما أشار إليه موقع "Harvard Health Publishing"، منها:

الإضرار بالجهاز الهضمي

عند شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، تمتلئ المعدة بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، فإن شرب كميات زائدة من الماء في وقت قصير يمكن أن يخفف تركيز أحماض المعدة، مما يؤثر على عملية الهضم، ويبطئ تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

خلل في توازن الأملاح في الجسم

الإفراط في شرب الماء قد يسبب انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، وهي حالة تُعرف باسم نقص صوديوم الدم (Hyponatremia)، وهذه الحالة قد تؤدي إلى أعراض مثل الصداع، الغثيان، والدوخة، وفي الحالات الشديدة قد تسبب تشنجات أو فقدان الوعي.

الإضرار بالكلى

وظيفة الكلى هي التخلص من السوائل الزائدة، ولكن شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير قد يسبب إرهاقًا لها، مما يؤدي إلى التبول المتكرر وخسارة بعض المعادن المهمة للجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم .